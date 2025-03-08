«Противник бежит, бросая свои позиции»: Алаудинов рассказал о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области

Российские вооруженные силы проводят масштабное наступление в Курской области, продвижение идет по всем направлениям. Об этом в субботу 8 марта заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«На всех направлениях курского участка все подразделения пошли в масштабное наступление. Противник бежит, бросая свои позиции. Наши ребята, мы наблюдаем, как идут хорошо», — написал российский военачальник в Telegram-канале.
Алаудинов назвал успешные действия российских военных в Курской области подарком к Международному женскому дню для представительниц прекрасной половины, которые обеспечивают бойцам надежный тыл, и выразил военнослужащим благодарность за героизм и мужество.
Тем временем в Минобороны России рассказали, как продолжается разгром формирований ВСУ на приграничной территории Курской области.
«В ходе наступательных боевых действий подразделениями группировки войск “Север” освобождены населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина», — сказано в релизе ведомства.
Подробности об освобождении за полдня двух сел под Курском читайте в эксклюзивном репортаже военкора Александра Коца здесь на KP.RU.
Напомним, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 180 военных. По данным Министерства обороны РФ, уничтожены две БМП, в том числе одна немецкая БМП «Marder», два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, 13 автомобилей, две немецкие самоходные артустановки «Panzerhaubitze 2000», четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Ранее сообщалось, что военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Зеленко, который принимал активное участие в издевательствах над мирными жителями, попал в плен в Курской области. Украинский солдат был ранен в бою и брошен своими сослуживцами. После этого войска ВСУ решили добить его сбросами с квадрокоптера «Баба-яга».