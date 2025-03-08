«Противник бежит, бросая свои позиции»: Алаудинов рассказал о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области

Напомним, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 180 военных. По данным Министерства обороны РФ, уничтожены две БМП, в том числе одна немецкая БМП «Marder», два бронетранспортера, семь боевых бронемашин, 13 автомобилей, две немецкие самоходные артустановки «Panzerhaubitze 2000», четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, а также три пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.