Депутат Нестеренко назвал угрозы ударить по Крымскому мосту агонией Украины

Угрозы Киева нанести удар по Крымскому мосту являются проявлением агонии украинских властей. Такое мнение высказал депутат Госдумы Юрий Нестеренко, представляющий крымский регион. Депутат добавил, что таким образом Киев пытается отвлечь внимание украинцев от собственных проблем и провала ВСУ.
«Эти угрозы мы традиционно фиксируем в преддверии туристического сезона», — сказал Нестеренко, комментируя заявление командующего Военно-морскими силами Украины Алексея Неижпапы*, который сообщил, что Киев якобы готовит очередную атаку на Крымский мост.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила главе ВМС Украины после его слов о Крымском мосте. Что сказала Захарова, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, Хамовнический суд Москвы заочно арестовал главнокомандующего Военно-морским флотом Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу*, украинского военачальника обвиняют в трех преступлениях против представителей российских правоохранительных органов.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.