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«Уже кудахчет»: Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

Депутат Ивлев поговоркой ответил на угрозы Неижпапы* атаковать Крымский мост.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы Леонид Ивлев иронично ответил на угрозы украинского военачальника Алексея Неижпапы* атаковать Крымский мост. Ивлев сравнил Неижпапу* с курицей, которая громко кудахчет, хотя ещё не снесла яйцо.

Напомним, командующий военно-морскими силами Украины заявил, что Киев якобы намеревается снова атаковать Крымский мост, при этом употребив поговорку «Бог любит троицу».

«Отвечу тоже русской поговоркой: “Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет”. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев РИА Новости.

Леонид Ивлев представляет в Госдуме РФ крымский регион.

Тем временем депутат Нестеренко назвал угрозы ударить по Крымскому мосту агонией Украины и попыткой отвлечь внимание от тяжелого положения ВСУ.

Напомним, Хамовнический суд Москвы заочно арестовал главнокомандующего Военно-морским флотом Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу*, украинского военачальника обвиняют в трех преступлениях против представителей российских правоохранительных органов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.