«Уже кудахчет»: Депутат Ивлев ответил поговоркой на угрозы Киева атаковать Крымский мост

«Отвечу тоже русской поговоркой: “Курица на гнезде, еще не снеслась, а уже кудахчет”. Не советую агрессивной цыпе с берегов Днепра пытаться делить шкуру неубитого медведя. Как бы не хотела киевская террористическая теляти волка поймать, да бог рога не дал. И не даст», — сказал Ивлев РИА Новости.