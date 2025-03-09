В Киеве прогремели повторные взрывы

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве в субботу около 23.49 мск.
«В Киеве были слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, а также в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.