«Соловьёв LIVE»: Российские военные взяли в плен экс-заключенную из женской роты ВСУ

Женщина по имени Галина рассказала, что отбывала наказание в колонии, когда вербовщики ВСУ предложили ей подписать контракт. Предполагалось, что женщина будет нести службу в тылу, однако она оказалась в специальном штурмовом подразделении, где было еще около сотни женщин.