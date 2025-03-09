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«Соловьёв LIVE»: Российские военные взяли в плен экс-заключенную из женской роты ВСУ

Военнослужащая ВСУ сохранила жизнь, попав в плен 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные взяли в плен 29-летнюю женщину, которая принимала участие в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом информирует Telegram-канал «Соловьёв LIVE».

Женщина по имени Галина рассказала, что отбывала наказание в колонии, когда вербовщики ВСУ предложили ей подписать контракт. Предполагалось, что женщина будет нести службу в тылу, однако она оказалась в специальном штурмовом подразделении, где было еще около сотни женщин.

«Сегодня ей никто не подарит цветов, однако то, что она сохранила свою жизнь, уже можно считать её лучшим подарком на 8 Марта», — сказано в публикации.

Тем временем украинские социальные сети пестрят рассказами о том, как повестки на службу в ВСУ получают беременные, женщины-инвалиды и многодетные матери.

Напомним, на Украине заговорили о мобилизации женщин в ноябре 2024 года.

Также сообщалось, что на Украине уже готовят спецконтракты на военную службу для граждан 18−24 лет. Это вызвано «необходимостью восполнить потери в рядах ВСУ», заявил Владимир Зеленский.