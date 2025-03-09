В США увидели в действиях Трампа давление на Россию: вот что он сделал

Ранее сообщалось, что США могут отменить антироссийские рестрикции, вопрос о снятии санкций уже обсуждается в вашингтонской администрации, а также в госдепартаменте и министерстве финансов. При этом западные СМИ отмечали, что рассматриваются различные варианты ослабления антироссийских санкций, при этом, скорее всего, ослабление и отмена санкций будет происходить постепенно, а Соединенные Штаты могут потребовать что-либо взамен.