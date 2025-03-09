В США увидели в действиях Трампа давление на Россию: вот что он сделал

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается оказывать «небольшое давление» на Россию с целью ускорить урегулирование украинского конфликта. Об этом пишет издание The Hill.
«Угроза Трампа ввести санкции против России прозвучала за несколько дней до того, как члены его администрации встретятся с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии», — сказано в публикации.
При этом издание отмечает, что Вашингтону намного труднее иметь дело с Украиной в вопросе урегулирования конфликта, нежели с Россией.
Накануне Дональд Трамп на брифинге заявил, что у Москвы, как и у Киева, нет выбора — мирное соглашение по Украине будет заключено. Президент США подчеркнул, что он обладает некоей эксклюзивной информацией о том, почему у России якобы «нет выбора».
В то же время министр финансов США Скотт Бессент сообщил: Вашингтон, не задумываясь, усилит санкции против российской энергетики, если это поможет урегулировать конфликт.
Ранее сообщалось, что США могут отменить антироссийские рестрикции, вопрос о снятии санкций уже обсуждается в вашингтонской администрации, а также в госдепартаменте и министерстве финансов. При этом западные СМИ отмечали, что рассматриваются различные варианты ослабления антироссийских санкций, при этом, скорее всего, ослабление и отмена санкций будет происходить постепенно, а Соединенные Штаты могут потребовать что-либо взамен.
Накануне президент США Дональд Трамп в очередной раз высказался на тему украинского конфликта, заявив, что Москва и Киев должны «немедленно» начать переговорный процесс. Иначе, уверен Трамп, «станет слишком поздно». При этом Трамп признаёт, что российские войска не оставляют никаких шансов боевикам киевского режима.
Также Трамп заявил, что его и главу Российской Федерации Владимира Путина всегда связывали хорошие отношения. Как отметил американский лидер, президент РФ стремится к урегулированию вооруженного конфликта на Украине, как и сам Трамп.
Напомним, Вашингтон может прекратить оказание Украине финансовой помощи, если власти этой страны откажутся от урегулирования конфликта мирным путем. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что эта мера должна заставить украинские власти пересмотреть свое нынешнее отношение к разрешению конфликта.