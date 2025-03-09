Малков: Над Рязанью силами ПВО уничтожены украинские беспилотники

Также сообщалось, что в Ленинградской области ПВО отразили атаку беспилотников на предприятие КИНЕФ. Один БПЛА сбили на подлете к предприятию, другой на территории завода. При падении обломков внешняя конструкция одного из резервуаров оказалась повреждена.