Малков: Над Рязанью силами ПВО уничтожены украинские беспилотники

ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Рязанской области в ночь на воскресенье 9 марта. Об этом информировал губернатор региона Павел Малков.
По словам чиновника, беспилотные аппараты уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. При этом люди не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.
«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязани уничтожены БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал Малков в Telegram-канале.
Напомним, средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на субботу, 8 марта, уничтожили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также сообщалось, что в Ленинградской области ПВО отразили атаку беспилотников на предприятие КИНЕФ. Один БПЛА сбили на подлете к предприятию, другой на территории завода. При падении обломков внешняя конструкция одного из резервуаров оказалась повреждена.