Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь

Накануне в Париже на площади Пале-Рояль возле Лувра собрались сотни людей с плакатами, призывающими отказаться от эскалации конфликта на Украине. Протестующие скандировали кричалки, требуя пересмотреть подход европолитиков к этому конфликту и не втягивать Евросоюз в конфронтацию с Россией и США.