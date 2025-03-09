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Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трехлетнюю дочь

Вице-президент США пожаловался на напугавших его ребенка проукраинских протестующих.

Источник: Комсомольская правда

Группа людей, громко скандирующих проукраинские лозунги, преследовала вице-президента США Джей Ди Вэнса во время прогулки с дочерью и напугала ребёнка. Об этом Ди Вэнс рассказал в социальной сети Х.

Политик пожаловался, что его трехлетняя дочь «разволновалась и испугалась», когда митингующие начали преследовать их.

Ди Вэнс рассказал, что вступил в беседу с митингующими.

«Эта беседа носила в целом уважительный характер, но если вы преследуете трехлетнего ребенка в рамках политического протеста, то вы дрянной человек», — резюмировал вице-президент.

Накануне в Париже на площади Пале-Рояль возле Лувра собрались сотни людей с плакатами, призывающими отказаться от эскалации конфликта на Украине. Протестующие скандировали кричалки, требуя пересмотреть подход европолитиков к этому конфликту и не втягивать Евросоюз в конфронтацию с Россией и США.

Тем временем возле посольства США в Киеве прошел митинг. Участники акции были одеты в необычные костюмы и держали самодельные плакаты.