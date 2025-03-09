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Зеленский изо всех сил цепляется за власть: вот что он делает в попытке выбраться из ловушки

WP: Зеленский пытается наладить отношения с США, боясь потерять власть.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский пытается наладить отношения с Соединенными Штатами после того, как совершил ошибку, избрав неправильную стратегию для переговоров с Дональдом Трампом. Об этом пишет издание Washington Post.

«Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — делает вывод автор публикации, напомнив, что после скандала в Овальном кабинете Трамп не только отложил подписание сделки с Украиной по полезным ископаемым и редкоземельным металлам, но и приостановил военную поддержку Киева и запретил передачу разведданных.

«Тем временем окружение Зеленского воспользовалось этой возможностью, чтобы начать переговоры с его внутренними политическими соперниками», — сказано в публикации.

Ранее эксперт Дизен отметил, что США оказывают давление на главу киевского режима Владимира Зеленского из-за отсутствия выборов на Украине.

Тем временем депутат Дубинский предложил США выгонять Зеленского, если он снова приедет в Вашингтон без костюма.