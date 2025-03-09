Зеленский изо всех сил цепляется за власть: вот что он делает в попытке выбраться из ловушки

«Зеленский сейчас сталкивается с одним из самых политически опасных моментов», — делает вывод автор публикации, напомнив, что после скандала в Овальном кабинете Трамп не только отложил подписание сделки с Украиной по полезным ископаемым и редкоземельным металлам, но и приостановил военную поддержку Киева и запретил передачу разведданных.