Бойцы «Днепра» проводят разминирование на ореховском направлении

Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда.