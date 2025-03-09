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Бойцы «Днепра» проводят разминирование на ореховском направлении

Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 км, тщательно осматривая местность.

Источник: РИА "Новости"

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 марта. /ТАСС/. Инженеры группировки войск «Днепр» осуществляют разминирование на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие отдельного инженерно-саперного батальона гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск “Днепр” осуществляют работу по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, оставленных украинскими боевиками на ореховском направлении в Запорожской области. Саперы группировки ежедневно проводят разминирование дорог и частных домов», — сказали там.

Боевая работа ведется группой по три-четыре специалиста в несколько смен. В случае обнаружения взрывоопасного предмета саперы оценивают обстановку и возможность его извлечения для дальнейшего обезвреживания. Если извлечение невозможно, его уничтожают на месте методом накладного заряда.

Саперы ежедневно проходят от 5 до 10 км, тщательно осматривая местность, так как подразделения Вооруженных сил Украины оставляют мины на путях отступления. Основная задача саперов в зоне специальной военной операции заключается в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий.

При закреплении российских подразделений на освобожденных позициях необходимо осуществить полную очистку местности от взрывоопасных предметов, чтобы обеспечить безопасное перемещение и размещение личного состава. Работа саперов группировки «Днепр» играет ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих и мирного населения на освобожденных территориях.