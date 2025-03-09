Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА «Мерлин-ВР» вскрыли замаскированную боевую технику и укрытия ВСУ

Цели уничтожили при помощи артиллерийских орудий, сообщили в Миноборны.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Расчеты беспилотника «Мерлин-ВР» Западной группировки войск вскрыли замаскированную боевую технику и укрытия подразделений Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки, отметили в ведомстве, расчет выявил скопление техники и их передвижение, а также укрытия украинских военных. Координаты были переданы в пункт управления, где было принято решение об уничтожении целей с помощью артиллерийских орудий.

«Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени. Данным расчетом [БПЛА] выявлено более 150 различных целей», — отметили в министерстве.

Как рассказал начальник расчета с позывным Физрук, однажды скопление личного состава ВСУ они обнаружили по собаке. Боец пояснил, что «собака всегда с человеком и не будет бегать одна». «Собака бежит по дороге, остановилась, забежала в лес. Мы придали этому значение, облетели с одной и с другой стороны. Издалека посмотрели, выявили — оказалось, это минометная точка [ВСУ]», — поделился он.