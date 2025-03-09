БПЛА «Мерлин-ВР» вскрыли замаскированную боевую технику и укрытия ВСУ

Как рассказал начальник расчета с позывным Физрук, однажды скопление личного состава ВСУ они обнаружили по собаке. Боец пояснил, что «собака всегда с человеком и не будет бегать одна». «Собака бежит по дороге, остановилась, забежала в лес. Мы придали этому значение, облетели с одной и с другой стороны. Издалека посмотрели, выявили — оказалось, это минометная точка [ВСУ]», — поделился он.