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Работу четырех российских аэропортов временно приостановили на ночь

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В аэропортах Волгограда, Казани, Астрахани и Нижнего Новгорода вводили временные ограничения на работу, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

В Волгограде эти меры применили еще в 22:05 мск в субботу.

«Временные ограничения введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск», — написал он.

Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в целях безопасности.

Ближе к утру все четыре аэропорта возобновили деятельность в штатном режиме:

  • в Астрахани и Волгограде в 05:48;
  • в Нижнем Новгороде в 06:10;
  • в Казани в 06:30.