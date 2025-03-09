Работу четырех российских аэропортов временно приостановили на ночь

В Волгограде эти меры применили еще в 22:05 мск в субботу.
«Временные ограничения введены также в аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA) — с 01:05 мск; Казань (UWKD) — с 02:00 мск; Нижний Новгород (Строгино; UWGG) — c 02:59 мск», — написал он.
Воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в целях безопасности.
Ближе к утру все четыре аэропорта возобновили деятельность в штатном режиме:
- в Астрахани и Волгограде в 05:48;
- в Нижнем Новгороде в 06:10;
- в Казани в 06:30.