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ТАСС: группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе офицер, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Украинские военные оказались в окружении.

Как рассказали в беседе с ТАСС пленные, командование отказалось их эвакуировать. В настоящее время пленные находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.