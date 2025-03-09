ТАСС: группа военных ВСУ сдалась в плен в ДНР

Украинские военные оказались в окружении.
Как рассказали в беседе с ТАСС пленные, командование отказалось их эвакуировать. В настоящее время пленные находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.
МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Группа военнослужащих 23-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе офицер, сдалась в плен у села Комар на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области, передает корреспондент ТАСС.
Украинские военные оказались в окружении.
Как рассказали в беседе с ТАСС пленные, командование отказалось их эвакуировать. В настоящее время пленные находятся в безопасности, им оказывается вся необходимая помощь.