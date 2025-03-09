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За ночь над регионами РФ сбили 88 украинских БПЛА

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь над регионами РФ 88 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В период с 20:00 мск 8 марта до 07:00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов: 52 БПЛА — над территорией Белгородской области, 13 БПЛА — над территорией Липецкой области, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, три БПЛА над территорией Астраханской области и по одному БПЛА — над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей», — говорится в сообщении.