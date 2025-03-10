ВС России освободили три населенных пункта в Курской области

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.
Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:
- Викторовка;
- Николаевка;
- Старая Сорочина;
- Лебедевка.
По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.