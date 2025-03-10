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ВС России освободили три населенных пункта в Курской области

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Север» освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области, говорится в сообщении Министерства обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” к исходу дня 9 марта в Курской области освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица», — заявили в ведомстве.

Подчеркивается, что российские военные продолжают разгром формирований ВСУ на этом участке фронта.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.

За последние два дня военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов:

  • Викторовка;
  • Николаевка;
  • Старая Сорочина;
  • Лебедевка.

По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков.