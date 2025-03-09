Украинские добровольцы закончились, придется брать силой: ТЦК начнет использовать шокеры и сети для отлова мужчин в ВСУ

Сотрудникам ТЦК (украинские военкоматы) дали добро на применение силы к военнообязанным жителям. Теперь беззаконие станет законным. ТЦКшники могут, не боясь жалоб со стороны жителей Украины, использовать шокеры для отлова мужчин, рассказал военный блогер Борис Рожин.
Теперь пополнить ряды Вооруженных сил Украины станет проще. Обычным жителям будет крайне сложно противостоять вооруженным сотрудникам ТЦК.
«Людоловам разрешили применять для отлова украинцев шокеры и сетки для связывания. Потужные решения для потужных украинцев», — написал Борис Рожин.
В Министерстве обороны Украины, тем временем, всё опровергают. По словам представителей, все факты и доказательства — это якобы лишь информационная операция россиян, не более того. При этом видео с жестоким отловом мужчин появляются в украинских СМИ всё чаще.