Маск заявил, что никогда не отключит Украину от системы Starlink

«Чтобы было предельно ясно, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).
По словам Маска, такое решение привело бы к угрозе украинской связи, поскольку Россия способна блокировать другие каналы коммуникации.
В заключение он еще раз подчеркнул, что США никогда бы так не поступили и не «использовали это в качестве разменной монеты».
Ранее в этот же день Маск заявил, что на Starlink держится украинская армия, и линия фронта может «рухнуть» в случае ее отключения. Он подчеркнул, что вооруженный конфликт — это «тупиковая» ситуация, в которой Украина «неизбежно проиграет».
Газета Financial Times 8 марта рассказала, что правительственные чиновники Евросоюза ищут возможности предоставить Украине альтернативу Starlink от компании SpaceX.