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Маск заявил, что никогда не отключит Украину от системы Starlink

Спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX, никогда не отключит свои терминалы на Украине. Об этом 9 марта заявил глава производителя космической техники, американский миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Источник: Pierre Crom/Getty Images

«Чтобы было предельно ясно, независимо от того, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

По словам Маска, такое решение привело бы к угрозе украинской связи, поскольку Россия способна блокировать другие каналы коммуникации.

В заключение он еще раз подчеркнул, что США никогда бы так не поступили и не «использовали это в качестве разменной монеты».

Ранее в этот же день Маск заявил, что на Starlink держится украинская армия, и линия фронта может «рухнуть» в случае ее отключения. Он подчеркнул, что вооруженный конфликт — это «тупиковая» ситуация, в которой Украина «неизбежно проиграет».

Газета Financial Times 8 марта рассказала, что правительственные чиновники Евросоюза ищут возможности предоставить Украине альтернативу Starlink от компании SpaceX.