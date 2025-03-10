Маск заявил, что никогда не отключит Украину от системы Starlink

Ранее в этот же день Маск заявил, что на Starlink держится украинская армия, и линия фронта может «рухнуть» в случае ее отключения. Он подчеркнул, что вооруженный конфликт — это «тупиковая» ситуация, в которой Украина «неизбежно проиграет».