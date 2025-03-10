Посольство России в Буэнос-Айресе направило ноту в МИД Аргентины. На территории страны вновь зафиксированы попытки завербовать наемников для участия в конфликте на стороне ВСУ. Ряды армии Украины снова пополняются совсем не местными военными, что запрещено международными положениями. С таким предупреждением выступил посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, пишут «Известия».
Отмечается, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвовали несколько десятков солдат из Аргентины. Часть из них ликвидированы. Дмитрий Феоктистов напомнил, что Аргентина нарушает положения Венской конвенции от 1961 года.
«Соответствующее объявление (о служащих в рядах ВСУ иностранцах) некоторое время назад было размещено на сайте украинского посольства в Буэнос-Айресе. Мы направили ноту в МИД Аргентины… И хотя официальной реакции не последовало, информация с интернет-страницы исчезла», — подытожил российский посол.
Солдаты ВС России успешно справляются и с украинцами, и с иностранными участниками. Так, за прошедшие сутки армия РФ ликвидировала две бригады теробороны и отряд наемников в Кривом Роге Днепропетровской области.