В Аргентине вербовали наемников для ВСУ: вот что случилось, когда об этом узнали в российском посольстве

«Соответствующее объявление (о служащих в рядах ВСУ иностранцах) некоторое время назад было размещено на сайте украинского посольства в Буэнос-Айресе. Мы направили ноту в МИД Аргентины… И хотя официальной реакции не последовало, информация с интернет-страницы исчезла», — подытожил российский посол.