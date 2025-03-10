ТАСС: российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 65,9 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.