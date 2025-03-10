ТАСС: российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области

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В феврале возвращен контроль над пятью населенными пунктами: Погребки, Орловка, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово.
По данным Минобороны России на 17 января, освобождено 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой ВСУ территории Курской области (1 268 кв. км). За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки «Север» освобождены четыре населенных пункта — Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Также 31 января освобождено Николаево-Дарьино.
В декабре 2024 года были освобождены три населенных пункта — Плехово, Дарьино и Новоивановка.
Наибольшее число населенных пунктов — 12 — было возвращено под контроль в сентябре 2024 года, это: Успеновка, Борки, Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. На территории региона действуют режимы ЧС федерального характера и контртеррористической операции. По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 65,9 тыс. военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.