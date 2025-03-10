Бойцы ВС РФ с августа освободили 32 населенных пункта в Курской области

Бойцы российской армии с 6 августа прошлого года освободили 32 населенных пункта на территории Курской области. Такую информацию озвучил ТАСС на основе подсчетов данных Минобороны России.
При этом агентство напоминает, что только за 8−9 марта решительные действия бойцов подразделений группировки войск «Север» позволили освободить семь населенных пунктов на курской земле. Это села Малая Локня, Косица, Черкасское Поречное, Лебедевка, Викторовка, а также Николаевка и Старая Сорочина.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица на территории Курской области.
А военкор КП Александр Коц подробно рассказал об освобождении за полдня двух сел под Курском и опубликовал первый репортаж из освобожденных сел Курской области, где тяжело давался каждый метр.