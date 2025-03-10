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Бойцы ВС РФ с августа освободили 32 населенных пункта в Курской области

Только за 8 и 9 марта российская армия освободила семь населенных пунктов.

Бойцы российской армии с 6 августа прошлого года освободили 32 населенных пункта на территории Курской области. Такую информацию озвучил ТАСС на основе подсчетов данных Минобороны России.

При этом агентство напоминает, что только за 8−9 марта решительные действия бойцов подразделений группировки войск «Север» позволили освободить семь населенных пунктов на курской земле. Это села Малая Локня, Косица, Черкасское Поречное, Лебедевка, Викторовка, а также Николаевка и Старая Сорочина.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица на территории Курской области.

А военкор КП Александр Коц подробно рассказал об освобождении за полдня двух сел под Курском и опубликовал первый репортаж из освобожденных сел Курской области, где тяжело давался каждый метр.