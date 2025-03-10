Алаудинов назвал исторической операцией «бросок через трубу» под Курском

Согласно информации, штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» выполнили свои задания с высочайшим профессионализмом и эффективностью. Алаудинов подчеркнул, что эта уникальная операция, заключавшаяся в многокилометровом подземном заходе в Суджу, войдет не только в учебники спецслужб, но и в историю России как событие, которое продемонстрировало исключительное мужество и решимость российских солдат.