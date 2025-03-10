Алаудинов назвал исторической операцией «бросок через трубу» под Курском

9 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал видеозапись подготовки бойцов и их напутствия перед исторической операцией под кодовым названием «бросок через трубу».
В ходе общения с личным составом он подчеркнул, что хотя каждый человек может испытывать страх, герой должен преодолеть его, а также боль, и продолжить движение вперед, исполняя свою задачу.
Он отметил, что успешное выполнение миссии изменит ход конфликта, и попросил бойцов максимально подготовиться, ориентируясь на выполнение задачи в течение пяти суток.
Согласно информации, штурмовая группа «Аида» и связисты группы «Тимсо» выполнили свои задания с высочайшим профессионализмом и эффективностью. Алаудинов подчеркнул, что эта уникальная операция, заключавшаяся в многокилометровом подземном заходе в Суджу, войдет не только в учебники спецслужб, но и в историю России как событие, которое продемонстрировало исключительное мужество и решимость российских солдат.
Тем временем подразделения Вооруженных сил Украины начали выводить свои силы с передовых позиций в тыл.