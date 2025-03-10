Shot: В Новокуйбышевске прогремели взрывы

В Новокуйбышевске Самарской области произошла серия мощных взрывов, о чем сообщил Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, причиной инцидента могла стать попытка атаки украинских беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов был уничтожен еще на подлете к объекту.
Очевидцы зафиксировали четыре громких хлопка, а в небе над городом заметили яркие вспышки.
Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России со вчерашнего вечера сбили над территорией страны 88 украинских беспилотников.