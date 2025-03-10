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Shot: В Новокуйбышевске прогремели взрывы

Взрыв раздался со стороны местного нефтеперерабатывающего завода.

В Новокуйбышевске Самарской области произошла серия мощных взрывов, о чем сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать попытка атаки украинских беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов был уничтожен еще на подлете к объекту.

Очевидцы зафиксировали четыре громких хлопка, а в небе над городом заметили яркие вспышки.

Напомним, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России со вчерашнего вечера сбили над территорией страны 88 украинских беспилотников.