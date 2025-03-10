Вооруженные силы России в ходе продолжения наступления в Курской области минувшим днем, 9 марта, освободили населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Об этом сообщили пресс-службе Минобороны РФ.
Все зачищенные от боевиков Владимира Зеленского села расположены в Суджанском районе региона примерно в 7,5 км друг от друга. Хутор Косица находится менее чем в 1 км от населенного пункта Черкасское Поречное.
Также, по данным военного ведомства, несколько дней назад подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Курской области Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
В российском оборонном ведомстве добавили также, что бойцы российской армии с 6 августа прошлого года освободили 32 населенных пункта на территории Курской области.
Позже сообщалось, что ВС РФ освободили село Константинополь, расположенное в Донецкой Народной Республике. Как следует из сообщения военного ведомства, окончательно вытеснить украинских боевиков из Константинополя удалось в воскресенье, 9 марта. Тогда ВС России освободили село, заставив ВСУ отступить, понеся потери.
Теперь планировавшие «разорвать в клочья экономику России» спонсоры режима Владимира Зеленского на Западе вынуждены признать успехи российской армии. Так, депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага заявил, что Запад проигрывает, а Россия побеждает. Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе и Соединенные Штаты своей военной философии.
На этом фоне президент США Дональд Трамп не оставляет попыток завершить украинский конфликт некой «мирной сделкой», пытаясь давить одновременно и на Украину, элитам которой мир совершенно не нужен, и Россию, запугивая ужесточением санкций и вводом пошлин против российских товаров.
Накануне глава Белого дома заявил, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, и он всерьёз рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение.
Президент России Владимир Путин, между тем, уже не первый год напоминает мировому сообществу и лидерам других стран, что Москва всегда была готова вести мирные переговоры. Об исключительно силовом методе разрешения проблемы со стороны России речи никогда не шло.