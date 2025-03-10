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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав и военную технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: Соцсети

«Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в заявлении.

Уточняется, что экипаж ударного вертолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

По последним данным, за период боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 65 930 солдат и 387 танков. За последние сутки Украина лишилась свыше 350 военнослужащих, шестеро при этом сдались в плен.