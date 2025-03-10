Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

«Вертолет Ка-52м выполнил задачу по поддержке наземной группировки войск в приграничном районе Курской области. Экипаж нанес ракетный удар по бронированной, автомобильной технике и личному составу ВСУ скрытом в лесистой местности. По докладу разведки, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены», — говорится в заявлении.