Военные группировки «Запад» за сутки взяли в плен пять солдат ВСУ

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены два орудия полевой артиллерии западного производства и семь минометных расчетов. Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Нота», две станции спутниковой связи Starlink, 28 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.