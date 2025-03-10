Военные группировки «Запад» за сутки взяли в плен пять солдат ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены два орудия полевой артиллерии западного производства и семь минометных расчетов. Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Нота», две станции спутниковой связи Starlink, 28 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.