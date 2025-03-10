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Военные группировки «Запад» за сутки взяли в плен пять солдат ВСУ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Пять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен российским военным из числа группировки войск «Запад». Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение. Продолжили продвижение в глубину обороны противника. Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки уничтожены два орудия полевой артиллерии западного производства и семь минометных расчетов. Также были уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Нота», две станции спутниковой связи Starlink, 28 пунктов управления БПЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.