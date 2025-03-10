Башкирия в тройке лидеров по поддержке СВО, в Уфе строят вторую очередь кампуса.

«Вы самые красивые принцессы. Я хочу сказать, что вы ещё — самые умные и самые сильные. Вы большие молодцы, что, несмотря ни на какие невзгоды, вы остаётесь замечательными, светлыми девочками», — сказал Радий Хабиров. Особые слова благодарности он выразил мамам девочек, которые каждую секунду рядом и заботятся о них. «Я знаю, что здесь есть маленькие принцессы, у которых папы воюют на специальной военной операции. Передавайте им большой привет и скажите, что мы за них молимся и ждём, чтобы они поскорее вернулись к вам домой», — отметил Глава и пожелал всем крепкого здоровья и хорошей учебы.