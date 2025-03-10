Башкирия в тройке лидеров по поддержке СВО, в Уфе строят вторую очередь кампуса.

Радий Хабиров поздравил женщин и запустил строительство второй очереди межвузовского кампуса; почему башкирскую модель поддержки СВО признали одной из лучших в России; за что в республике будет отвечать новый госкомитет; о чем студенты спрашивали Главу на встрече; как в Уфе прошел Бал принцесс. Все важные события минувшей недели — в одном материале «Башинформа».
Про новый госкомитет
В Башкирии создали госкомитет по научно-технологическому развитию. О подписании указа об этом Радий Хабиров сообщил 3 марта. По его словам, новый госкомитет будет отвечать за более глубокую кооперацию экономики с достижениями науки.
«Объем работы очень большой. 15 марта состоится защита трех заявок наших вузов на “Приоритет 2030”, это дает толчок развитию научных исследований, это хорошее федеральное финансирование», — сказал Глава Башкирии на совещании правительства. Он добавил, что сейчас в республике «активно работает Евразийский НОЦ, который является центром сборки достижений науки и их внедрения в производство и бизнес».
Также Госкомитет Башкирии по молодежной политике преобразуется в министерство. «Работа с молодежью — для нас главная задача. Мы когда-нибудь уйдем с наших должностей. После нас придут молодые люди. Они должны прийти с осознанным, ясным позиционированием по отношению к государству», — прокомментировал решение Радий Хабиров.
Про пожар на заводе
В ночь на понедельник 3 марта на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошёл пожар. Его тушили по повышенному рангу почти 100 человек и 27 единиц техники, сообщил Башинформ. Через несколько часов горение удалось ликвидировать. Погибших и пострадавших нет. По словам Главы Башкирии, ЧП не повлияло на работу основных производственных мощностей, «производственная деятельность на заводе продолжается в рабочем режиме». Он также опроверг слухи о том, что пожар начался после атаки БПЛА. Никаких следов беспилотника и взрывчатки на территории завода не найдено. По мнению специалистов, пожар на УНПЗ начался из-за технологических процессов. В районе происшествия нет превышения вредных веществ.
«Поблагодарите всех, кто принимал участие в ликвидации пожара», — обратился Радий Хабиров к подчиненным на совещании правительства.
Про Бал маленьких принцесс
4 марта в Башкирском театре оперы и балета прошел благотворительный «Бал маленьких принцесс» для девочек с ограниченными возможностями. Благотворительное мероприятие посетил Радий Хабиров. Бал проводится под патронатом супруги Главы Башкирии Каринэ Хабировой, сообщил Башинформ.
В этом году на праздник приехали 286 детей со всей республики, в том числе воспитанницы детдомов и дети из семей участников СВО. При входе их встречали ростовые куклы. На мероприятии юным принцессам организовали мастер-классы, выставку, встречи с известными людьми, также работали фотозоны, студия визажа.
«Вы самые красивые принцессы. Я хочу сказать, что вы ещё — самые умные и самые сильные. Вы большие молодцы, что, несмотря ни на какие невзгоды, вы остаётесь замечательными, светлыми девочками», — сказал Радий Хабиров. Особые слова благодарности он выразил мамам девочек, которые каждую секунду рядом и заботятся о них. «Я знаю, что здесь есть маленькие принцессы, у которых папы воюют на специальной военной операции. Передавайте им большой привет и скажите, что мы за них молимся и ждём, чтобы они поскорее вернулись к вам домой», — отметил Глава и пожелал всем крепкого здоровья и хорошей учебы.
Участницы бала посмотрели спектакль «Том Сойер», каждая из них получила подарок. А многие смогли сделать селфи с Главой республики.
Главной задачей в работе с детьми с ОВЗ Радий Хабиров назвал вовлечение их в активную жизнь, «чтобы они проживали те же эмоции, которые проживают их сверстники, которые ходят на утренники, праздники». Также, по словам Хабирова, этот праздник отдых и уважение для мам девочек. На мероприятии приглашенные мастера безвозмездно делают мамам и детям прически, наводят красоту. Руководителям муниципалитетов поручено организовывать подобные праздники в районах и городах.
Про награждение
4 марта в уфимском колонном зале состоялось торжественное вручение госнаград России и Башкирии тем, кто посвятил себя служению Отечеству. Ордена, медали, грамоты из рук Главы республики получили учителя, врачи, инженеры, рабочие и многие другие труженики республики. О некоторых награждаемых Радий Хабиров рассказал отдельно.
Так, более 40 лет спасает жизни, помогает беременным с патологиями врач Альфия Ящук. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Важный вклад в сохранение и развитие национального репертуара для духовых инструментов вносит профессор Уфимского института искусств Ильдар Султанов. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РФ». Знак «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ» вручен гендиректору машиностроительной компании «Витязь» Иреку Арсланову. Медаль «За трудовую доблесть» получил фотокорреспондент «Башинформа» Олег Яровиков.
На церемонии Радий Хабиров подчеркнул, что сегодня российские воины, в том числе наши земляки, проявляют настоящее мужество и героизм на спецоперации. А жители республики стали для них надёжным тылом.
«Искренне говорю всем вам “Спасибо!” за ваш патриотизм, единство и сплоченность. За напряженный созидательный труд на благо нашей родной республики и страны. Именно благодаря вам — лучшим из лучших в своих отраслях — мы уверенно идем вперёд», — подытожил Глава, пожелав всем успехов во всех добрых делах.
Про встречу со студентами-активистами
5 марта в уфимском межвузовском кампусе Глава Башкортостана встретился со студенческими лидерами среднего профобразования. В начале встречи Радий Хабиров отметил, что раньше не уделяли должного внимания среднему профессиональному образованию, но сегодня меняется отношение к человеку труда, многие рабочие профессии очень востребованы.
«Вы — очень серьёзный ресурс для будущего развития республики. И сейчас мы стараемся вникать в проблематику наших колледжей, где обучаются 120 тысяч молодых ребят», — сказал Глава. В первую очередь в республике ремонтируют колледжи. На это регион ежегодно направляет 500 млн рублей. Кроме того, колледжи получают поддержку по федпроекту «Профессионалитет».
«Думаю, что многие из вас после окончания колледжей захотят поступить в вузы Башкортостана», — заметил Радий Хабиров. Он сообщил, что скоро в республике начнут строить вторую очередь Межвузовского студенческого кампуса.
На встрече Глава ответил на вопросы студентов. В частности, он рассказал, что весной в Уфе откроют новый десятиэтажный хирургический корпус кардиоцентра. В нём будут 10 операционных, поликлиническое и приёмное отделения с диагностическими кабинетами. Также ребята поинтересовались, что ему помогает поддерживать здоровый образ жизни.
«Самое главное — это ответственное отношение к себе», — подчеркнул Радий Хабиров, отметив, что надо регулярно проходить медосмотры и заниматься спортом. Для этого в регионе строят много спортивных объектов. В том числе реализовали масштабный проект Дворца борьбы, открыли Центр фехтования. В планах — вторая очередь Комплекса гребного слалома, проектирование легкоатлетического манежа с училищем олимпийского резерва.
Отвечая на вопрос о программах содействия трудоустройству выпускников ссузов, Глава республики сказал, что «никаких программ особо и не нужно. Вы окончите УКСИВТ — и вас сразу же пригласят на работу. На рынке труда сейчас не хватает людей». Еще студентов волновали вопросы обновления кадрового состава в ссузах, чтобы было больше молодых педагогов, а также возможность оказания активистам финансовой поддержки.
Глава отметил, что все вопросы фиксируются и по ним будут даны поручения. Он также пообещал разобраться с ситуацией с пассажирским транспортом в Уфе. В завершение Радий Хабиров поблагодарил ребят за искренний разговор и вручил активистам почётный знак «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан».
В республике 92 колледжа, по их количеству регион занимает ведущие позиции в стране. По инициативе Главы в 2022 году запущена региональная программа модернизации учреждений СПО. В прошлом году отремонтировали 15 колледжей. С этого года начинается федеральная программа капремонта колледжей. За два года в республике отремонтируют здания 7 колледжей.
Про «женский» день
6 марта в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. На него пригласили жен и матерей участников СВО, многодетных женщин и других жительниц республики, добившихся успехов в различных сферах деятельности.
Поздравляя женщин, Радий Хабиров отметил: «Вы дарите миру новую жизнь. Создаёте в семье уют и взаимопонимание. Посвящаете себя воспитанию детей, домашним заботам. Проявляете себя в творчестве, добрых делах, благотворительности. При этом достигаете успехов во многих профессиях, вносите весомый вклад в развитие региона».
Представляя почетных гостей торжества, Глава поприветствовал легендарную актрису Башкортостана Савию Сираеву. Она начала работать на театральной сцене 73 года назад и сегодня продолжает радовать зрителей своим ярким талантом. Прославленная балерина Гульсина Мавлюкасова ещё студенткой начала выступать в балетной труппе театра оперы и балета, а сейчас является ведущим балетмейстером республики. Хорошо известны в научном сообществе труды выдающегося учёного-генетика Эльзы Хуснутдиновой. Тысячи женщин по всей республике участвуют в формировании гумконвоев, отметил Радий Хабиров и поблагодарил всех, кто проявляет заботу о военнослужащих.
Глава республики также выразил чувство гордости по отношению к воинам из Башкирии, которые достойно решают боевые задачи на СВО, и поблагодарил всех матерей солдат. «Мы сделаем всё, чтобы участники специальной военной операции и вы — члены их семей чувствовали нашу заботу», — заверил Радий Хабиров.
Поддержка семьи, материнства и детства — это общенациональная задача, продолжил Глава. По числу многодетных семей Башкирия занимает первое место в ПФО и седьмое место в стране. Девять женщин республики удостоились высокого звания «Мать-героиня». Среди них Флюра Фаттахова из Кушнаренковского района, которая воспитала десятерых детей. Радий Хабиров подчеркнул, что, несмотря на сложности, в регионе строят новые школы, детсады, поликлиники. Сейчас строятся шесть поликлиник.
«Мы, команда республики, сделаем всё, чтобы жизнь в республике была комфортнее, лучше», — сказал руководитель региона. Представительницам прекрасного пола он пожелал крепкого здоровья, женского счастья и лучшим вручил госнаграды.
В день праздника 8 марта Радий Хабиров поделился в соцсетях трогательными детскими рисунками, посвященными Международному женскому дню.
Про СВО
Башкирия вошла в первую тройку рейтинга регионов страны, наиболее вовлеченных в поддержку СВО. Об этом 7 марта сообщили на пресс-конференции в Москве, где был представлен доклад Центра политической информации «Вовлеченность субъектов Российской Федерации в повестку специальной военной операции». В лидерах рейтинга — Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Башкирия.
Авторы доклада отметили максимально глубокое вовлечение руководства Башкирии в нужды обеспечения СВО, масштабную патриотическую работу, а также собственную выстроенную гуманитарную инфраструктуру поддержки СВО. Кроме того, Башкирию выгодно отличают наибольшее количество добровольческих формирований и развернутая сеть поддержки военнослужащих.
Для участников СВО в Башкирии реализуется республиканская кадровая программа «Герои Башкортостана», которая стала продолжением федерального проекта «Время героев». Только за неделю в ней зарегистрировались 665 участников., сообщил Башинформ. «Меня включите в число наставников. Я каждую неделю с плеядой героев встречаюсь. Их нужно правильно направить, поддержать», — отметил на совещании Радий Хабиров. Он подчеркнул: «важно помочь ребятам спокойно перейти с военной службы на гражданскую».
Подать заявку на сайте героибашкортостана.рф и пройти тестирование могут участники СВО со средним профессиональным или высшим образованием. Победителей проекта трудоустроят в органы власти, а также в государственные и коммерческие компании.
3 марта очередная группа мобилизованных бойцов из Башкирии отправилась в зону СВО после отпуска. На площади «Уфа-Арены» воинов напутствовал вице-премьер республики Ирек Сагитов. Он передал воинам привет от Главы Башкирии и поблагодарил за достойную службу. «Мы гордимся вами! Спасибо родным и близким за понимание и поддержку!» — отметил Сагитов.
Военнослужащие отбыли на передовую на комфортабельных автобусах, выделенных по поручению Радия Хабирова.
Республика продолжает помогать фронту. Так, на прошлой неделе из Белебеевского района в зону СВО отправился КамАЗ, гружённый стройматериалами, инструментами, продуктами питания и питьевой водой. Активисты Дюртюлинского района отправили гумпомощь в Курскую область.
Президент России поддержал идею ветерана боевых действий по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО. «Нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. Спасибо за идею», — сказал Владимир Путин 6 марта на встрече с сотрудницами госфонда «Защитники Отечества».
Про турнир по борьбе
7 марта в уфимском Дворце борьбы торжественно открылось первенство России среди юниоров по греко-римской борьбе, посвященное памяти Героя России Максима Серафимова. На масштабный турнир в Уфу приехали самые сильные молодые спортсмены страны — 365 человек из 54 регионов. Честь нашей республики на первенстве защищают 18 борцов, информировал Башинформ.
Глава Башкирии пожелал участникам соревнований удачи и красивых побед. Он также поблагодарил Минспорт и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили за то, что выбрали республику местом проведения такого значимого мероприятия. «Силовыми единоборствами в нашей республике занимаются более 5 тысяч борцов. Успехи наших спортсменов, крупные турниры, которые мы принимаем, мотивируют еще больше детей приходить в спорт. А это — наша главная задача», — подчеркнул Радий Хабиров.
Про увольнение министра
На минувшей неделе стало известно об уходе со своего поста министра МВД по Башкирии генерал-лейтенанта полиции Александра Прядко. О своем решении он сообщил на торжественном собрании МВД по РБ, в котором принял участие Глава республики.
Радий Хабиров поблагодарил министра за многолетний добросовестный труд в органах внутренних дел и выразил признательность всему коллективу ведомства за эффективную работу. «Мы наблюдаем сокращение числа тяжких преступлений. Это ваша заслуга, за это вам огромное спасибо», — сказал Глава республики.
За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, личные заслуги в укреплении законности и правопорядка Радий Хабиров вручил Александру Прядко орден генерала Шаймуратова.
Про «Альфа»-башню
8 марта в Уфе начали строить вторую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. В церемония пуска заливки бетона в основание башни «Альфа» приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов. Всего будет семь таких башен, объединённых стилобатом. Объект возводят по федеральному проекту, инициированному Владимиром Путиным, сообщил Башинформ.
«Строительство кампуса — это фундаментальное изменение инфраструктуры высшей школы республики. Сразу появится почти 4,5 тысячи студенческих мест. Причём это не просто общежитие в обычном понимании. Здесь формируется комфортная среда для жизни и учёбы студентов», — сказал на церемонии Радий Хабиров. Он отметил, что объект должны сдать в декабре 2027 года.
Айрат Гатиятов поблагодарил за прекрасный выбор площадки под будущий кампус. «Башкортостан был среди первых победителей, и это первый регион, в котором завершилось строительство одного из этапов — здания IQ-парка, который уже целый год успешно функционирует», — сказал он. Замминистра также подчеркнул, что «Уфа первой в стране завершила начальный этап масштабного федерального проекта по строительству 25 кампусов».
Общая площадь кампуса составит более 142 тысяч кв. метров. Первую очередь кампуса — IQ-парк открыли в феврале прошлого года с участием Владимира Путина. Здесь ведут исследования ведущие вузы республики. В работе принимают участие более 500 студентов и молодых учёных.
Готовится к открытию геномный центр, в котором будут работать Центр биоинформатики и крупнейшая в стране «Школа 21» Сбербанка для подготовки IT-специалистов. «Мы построили геномный центр на 5 тысяч квадратных метров, и впереди очень много работы», — прокомментировал Башинформу Радий Хабиров.
Он провёл совещание по вопросам строительства кампуса, который должен стать флагманом научно-образовательной сферы Башкортостана. На совещании обсудили архитектурные и планировочные решения зданий кампуса, а также будущее наполнение лабораторий.
«Мы стремимся к формированию эффективных механизмов поддержки науки. Объём работ в этой части существенно увеличился. Поэтому мы создали в республике Госкомитет по науке и высшему образованию», — отметил Радий Хабиров.