Эксперт Гагин объяснил жестокость ВСУ в отношении мирных жителей

«Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, это, к сожалению, и донецкий фронт, да везде. И есть еще один момент, конечно, это безнаказанность, которая обещана Вооружённым силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — сказал он в беседе с РИА Новости.