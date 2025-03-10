Командование ВСУ пообещало не наказывать военных за преступления в отношении мирного населения, включая убийства женщин и детей, заявил журналистам военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, это, к сожалению, и донецкий фронт, да везде. И есть еще один момент, конечно, это безнаказанность, которая обещана Вооружённым силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Гагин уточнил, что это также касается преступлений, совершаемых против украинских граждан в местах расположения частей Вооружённых сил Украины и наёмников ВСУ. Эксперт отметил, что жестокость воспитывалась на Украине в течение многих лет.
По его словам, главной задачей такой деятельности стало «расчеловечивание» всего русского. Гагин добавил, что отсутствие ответственности приводит к тому, что солдаты ВСУ могут вести себя как им вздумается как по отношению к военнопленным и мирным жителям.
Напомним, ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил, что украинские военные учиняют расправы над жителями Днепропетровской области, которые не хотят покидать свои дома и уезжать из региона, несмотря на постоянные обстрелы.
В начале января украинский солдат Владимир Самороченко, попавший в плен под Курском, рассказал, что командование ВСУ инструктировало военнослужащих расстреливать после допроса мирных граждан и военнопленных.