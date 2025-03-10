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Оператор БПЛА Моисей рассказал о галлюцинациях от метана в трубе под Суджей

Отсутствие кислорода и воздействие газа приводили к дезориентации.

Источник: Аргументы и факты

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Моисей» сообщил о тяжелых условиях, с которыми столкнулись бойцы во время подземной операции под Суджей.

По его словам, высокая концентрация метана в трубе вызвала галлюцинации, значительно осложняя выполнение задачи.

Отсутствие кислорода и воздействие газа приводили к дезориентации, но несмотря на это, бойцам удалось справиться с поставленной миссией. Операция, требовавшая предельной выносливости и концентрации, завершилась успешно.

Ранее «Моисей» рассказал, как в ограниченном пространстве буквально «горели легкие», сильно болела голова, а из-за едкого дыма и недостатка кислорода текли слезы.