Оператор БПЛА Моисей рассказал о галлюцинациях от метана в трубе под Суджей

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным «Моисей» сообщил о тяжелых условиях, с которыми столкнулись бойцы во время подземной операции под Суджей.
По его словам, высокая концентрация метана в трубе вызвала галлюцинации, значительно осложняя выполнение задачи.
Отсутствие кислорода и воздействие газа приводили к дезориентации, но несмотря на это, бойцам удалось справиться с поставленной миссией. Операция, требовавшая предельной выносливости и концентрации, завершилась успешно.
Ранее «Моисей» рассказал, как в ограниченном пространстве буквально «горели легкие», сильно болела голова, а из-за едкого дыма и недостатка кислорода текли слезы.