Боец «Бессмертного Сталинграда» Константин Утешин погиб при эвакуации раненых

Константин — родом из Михайловского района Волгоградской области, профессионально занимался верховой ездой. Срочную службу прошел 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку.
Вернувшись домой, женился, а в 2020 году у него родилась дочка.
На СВО Константин пошел добровольцем. Погиб боец как герой — попал под обстрел при эвакуации раненых. Выбор, рисковать жизнью или нет, перед ним не стоял…
— Самые глубокие соболезнования родным и близким Константина. Не сомневайтесь — он делал все ради вас. И его миссию мы непременно завершим, — написал Андрей Гимбатов.
Похоронят героя в хуторе Карагичевский.