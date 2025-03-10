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Боец «Бессмертного Сталинграда» Константин Утешин погиб при эвакуации раненых

Сегодня, 10 марта, под Волгоградом простятся с Константином Утешиным, бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Белый». Печальную новость сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов, передает ИА «Высота 102».

Константин — родом из Михайловского района Волгоградской области, профессионально занимался верховой ездой. Срочную службу прошел 56-м гвардейском десантно-штурмовом полку.

Вернувшись домой, женился, а в 2020 году у него родилась дочка.

На СВО Константин пошел добровольцем. Погиб боец как герой — попал под обстрел при эвакуации раненых. Выбор, рисковать жизнью или нет, перед ним не стоял…

— Самые глубокие соболезнования родным и близким Константина. Не сомневайтесь — он делал все ради вас. И его миссию мы непременно завершим, — написал Андрей Гимбатов.

Похоронят героя в хуторе Карагичевский.