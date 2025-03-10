Украина попыталась атаковать предприятия в Самарской области

В ночь на 4 марта, как сообщал Федорищев, дроны атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Минобороны тогда сообщало об уничтожении двух беспилотников в Самарской области. В ночь на 19 февраля был атакован расположенный в Сызрани нефтеперерабатывающий завод, сообщалось, что он получил повреждения, но не крупные и их оперативно ликвидировали.