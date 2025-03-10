«Теперь развязались бои уже в населенном пункте Вольное Поле. Это действительно хорошее продвижение на великоновоселковском направлении. Но для нас после освобождения Константинополя очень важно, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника, районе населенного пункта Богатырь. Поэтому продвижение идет в том направлении», — сказал Пушилин.
Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Богатырь на юге ДНР
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы России продвигаются в направлении серьезного укрепрайона Вооруженных сил Украины — населенного пункта Богатырь на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».