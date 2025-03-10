Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Богатырь на юге ДНР

«Теперь развязались бои уже в населенном пункте Вольное Поле. Это действительно хорошее продвижение на великоновоселковском направлении. Но для нас после освобождения Константинополя очень важно, что наши бойцы сейчас концентрируются уже на следующем очень серьезном укрепрайоне противника, районе населенного пункта Богатырь. Поэтому продвижение идет в том направлении», — сказал Пушилин.