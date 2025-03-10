Глава Башкирии наградил бойца «Ахмат» медалью генерала Шаймуратова

Военнослужащий служит стрелком в подразделении спецназа «Ахмат». Вручение высокой государственной награды бойцу состоялось сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.
Хуснудинов поблагодарил руководство региона и жителей за помощь и поддержку военнослужащих на фронте.
«Спасибо всем, кто уделяет внимание участникам специальной военной операции. Спасибо всем, кто внёс частичку, лепту. Отдельное спасибо дорогому брату Исламу Халилову. Башкортостан — алга, Победа будет за нами», — сказал Ильвир Хуснудинов.