Глава Башкирии наградил бойца «Ахмат» медалью генерала Шаймуратова

«Спасибо всем, кто уделяет внимание участникам специальной военной операции. Спасибо всем, кто внёс частичку, лепту. Отдельное спасибо дорогому брату Исламу Халилову. Башкортостан — алга, Победа будет за нами», — сказал Ильвир Хуснудинов.