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Глава Башкирии наградил бойца «Ахмат» медалью генерала Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров наградил участника специальной военной операции Ильвира Хуснудинова медалью генерала Шаймуратова.

Источник: Башинформ

Военнослужащий служит стрелком в подразделении спецназа «Ахмат». Вручение высокой государственной награды бойцу состоялось сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Хуснудинов поблагодарил руководство региона и жителей за помощь и поддержку военнослужащих на фронте.

«Спасибо всем, кто уделяет внимание участникам специальной военной операции. Спасибо всем, кто внёс частичку, лепту. Отдельное спасибо дорогому брату Исламу Халилову. Башкортостан — алга, Победа будет за нами», — сказал Ильвир Хуснудинов.