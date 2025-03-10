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Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Об этом в Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы охватываем все основные направления: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин — участнику СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы — от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Аксенов.

Он добавил, что организованы все необходимые условия для лечения и восстановления: высокотехнологичная медицинская помощь, современное протезирование, курсы реабилитации в госпиталях и санаториях, психологическая поддержка.

Семьям воинов предоставляются выплаты и льготы наравне с самими участниками спецоперации, в том числе 50%-ная компенсация оплаты коммунальных услуг. Дети участников СВО обеспечиваются бесплатным горячим питанием в школах. При приеме в детские сады и школы они зачисляются вне очереди.

После возвращения со службы каждый ветеран может рассчитывать на помощь в трудоустройстве: центры занятости Республики Крым предлагают подходящие вакансии и сопровождение при устройстве на работу, а также программы профессиональной переподготовки, уточнил глава Крыма.

Также каждый крымчанин — участник СВО — имеет право на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или ведение хозяйства, напомнил Аксенов.

Что касается ведения бизнеса — для ветеранов СВО предусмотрены гранты и льготные кредиты, налоговые каникулы, а также сниженные ставки за аренду госимущества.