Какие программы поддержки участников СВО работают в Крыму

«Мы охватываем все основные направления: от социальных гарантий и помощи семьям до образовательных инициатив, содействия в трудоустройстве и реабилитации раненых. Также каждый крымчанин — участнику СВО обеспечен льготами и получает денежные выплаты и компенсации при ранении. Суммы — от 100 до 500 тысяч рублей», — написал Аксенов.