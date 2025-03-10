В Волгоградской области жена бойца СВО добилась назначения пособия

Установлено, что женщина обратилась в отделение Соцфонда для оформления ежемесячного пособия на детей. Заявительнице отказали из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи.
При этом при расчете этой суммы учитывался доход мужа, который находился в зоне проведения СВО.
«Согласно законодательству при расчете среднедушевого дохода семьи не подлежат включению доходы, полученные военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации», — объяснили в прокуратуре Волгоградской области.
Работники надзорного ведомства внесли представление об устранении нарушений в адрес руководителя отделения. После чего семье участника спецоперации начистили пособие с момента первого обращения, также был выполнен перерасчет на сумму около 60 тысяч рублей.