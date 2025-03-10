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Мэр Воронежа сообщил о ходе устранения последствий падения БПЛА

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что по личному поручению главы региона Александра Гусева ведутся работы по устранению последствий обстрела вражескими БПЛА жилых домов города.

К счастью, последствия падения беспилотников оказались незначительными. В ходе осмотра дома было выявлено повреждение нескольких оконных конструкций, требуется просто замена стекол. Сейчас устанавливаются владельцы квартир, в которых будут вестись работы, чтобы обеспечить доступ к ним и оперативное закрытие контура дома. Специалисты экстренных служб заверили жителей, что замена стекол будет произведена в кратчайшие сроки.