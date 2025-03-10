Бойцы «Севера» противостоят ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.
«ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение
Военнослужащие группировки «Запад» ударили по четырем механизированным бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 210 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
«Южная» группировка продвинулась на новые позиции
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка, Дроновка и Дружковка ДНР.
Потери ВСУ за сутки достигли 270 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и трех полевых складов боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 490 боевиков
Подразделения «Центральной» группировки поразили семь бригад противника в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.
Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ составили порядка 120 человек, танк и три автомобиля.
Группировка «Днепр» ударила по противнику в Запорожской и Херсонской областях
Подразделения «Днепра» нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области.
«Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.
Российские средства ПВО в течение суток сбили:
- самолет МиГ-29 ВСУ;
- пять управляемых авиационных бомб JDAM;
- семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 50 БПЛА самолетного типа.