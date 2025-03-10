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Главное из брифинга Минобороны 10 марта 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы «Севера» противостоят ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области.

«ВСУ потеряли более 30 военнослужащих и три автомобиля», — сообщили в Минобороны РФ.

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Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Подразделения «Запада» улучшили тактическое положение

Военнослужащие группировки «Запад» ударили по четырем механизированным бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны в живой силе превысили 210 боевиков. Также ВС РФ уничтожили: две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка продвинулась на новые позиции

Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Григоровка, Константиновка, Щербиновка, Дроновка и Дружковка ДНР.

Потери ВСУ за сутки достигли 270 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, шести орудий полевой артиллерии и трех полевых складов боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 490 боевиков

Подразделения «Центральной» группировки поразили семь бригад противника в районах шести населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 490 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», шесть автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения «Востока» продвинулись в ДНР

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ составили порядка 120 человек, танк и три автомобиля.

Группировка «Днепр» ударила по противнику в Запорожской и Херсонской областях

Подразделения «Днепра» нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Пятихатки, Павловка Запорожской области и Новониколаевка Херсонской области.

«Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах.

Российские средства ПВО в течение суток сбили:

  • самолет МиГ-29 ВСУ;
  • пять управляемых авиационных бомб JDAM;
  • семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 50 БПЛА самолетного типа.