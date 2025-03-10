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К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар -РИА Новости Крым. В Крыму начнут работы по строительству сетей водоснабжения к земельным массивам участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время заключены контракты и начались проектно-изыскательские работы по объекту: строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО в Николаевском сельском поселении Симферопольского района», — сказано в сообщении.

Аналогичные работы на этот год запланированы в Сакском и Черноморском районах. Это села Лесновка, Штормовое, Молочное, Окуневка.

В 2026 году водовод начнут тянуть и к участкам в Ленинском районе — в села Каменское и Соляное. Из бюджета республики уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации.

С подробной «дорожной картой» по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.