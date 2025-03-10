К землям участников спецоперации в Крыму начнут тянуть водовод

«В настоящее время заключены контракты и начались проектно-изыскательские работы по объекту: строительство подводящего водовода к земельным участкам, выделенным участникам СВО в Николаевском сельском поселении Симферопольского района», — сказано в сообщении.
Аналогичные работы на этот год запланированы в Сакском и Черноморском районах. Это села Лесновка, Штормовое, Молочное, Окуневка.
В 2026 году водовод начнут тянуть и к участкам в Ленинском районе — в села Каменское и Соляное. Из бюджета республики уже выделили средства на разработку проектно-сметной документации.
С подробной «дорожной картой» по индивидуальному подключению к коммуникациям можно ознакомиться на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крым работает над всесторонней поддержкой участников спецоперации и членов их семей.