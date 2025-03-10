ВС РФ уничтожили военных ВСУ, укрывшихся в здании в районе Суджи

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск “Север” в районе населенного пункта Суджа в приграничном районе Курской области с помощью БПЛА было выявлено движение живой силы противника. Во время бегства большого количества боевиков ВСУ из Суджи, они предприняли попытку укрыться в здании. Оператор разведывательного БПЛА оперативно передал координаты цели на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по противнику», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что обнаруженная цель была уничтожена ударным беспилотником Северной группировки войск. «Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по зданию с боевиками ВСУ и взрыв», — добавили в МО РФ.