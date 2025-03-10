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Освобожденные населенные пункты в Курской области. Фото

Российская армия с прошлой недели ведет масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.

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9 марта ТАСС сообщил, что ВС РФ вернули под контроль 32 населенных пункта в Курской области, на которую 6 августа прошлого года напали ВСУ.

Военнослужащий РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ «Козак» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Военнослужащий РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ «Козак» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области.

Минобороны России в последние дни объявляло об освобождении ряда населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.

Военнослужащие РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Военнослужащие РФ рядом со сгоревшим бронеавтомобилем ВСУ БТР-4 «Буцефал» на территории освобожденной деревни Новая Сорочина в Суджанском районе Курской области.

10 марта в военном ведомстве заявили, что потери ВСУ в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники.

Территория освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Территория освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области.

Российская армия отразила три контратаки ВСУ в курском приграничье, говорилось в сводке Министерства обороны РФ на понедельник, 10 марта.

Военнослужащие РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Военнослужащие РФ на территории освобожденного села Погребки.

Также в сводке Минобороны РФ сообщалось: группировка «Север» за сутки нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Первого Княжего, Косицы, Куриловки, Локни, Малой Локни, Олешни, Пушкарного, Суджи, Черкасского Поречного, Черкасской Конопельки и Южного.

Военнослужащий РФ на территории освобожденного села Погребки в Суджанском районе Курской области.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Освобожденное село Погребки в Суджанском районе Курской области.

О масштабном наступлении ВС РФ в Курской области заявил на прошлой неделе командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.

Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.

Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.
Источник: РИА "Новости"

На фото: Боевая работа подразделений группировки «Север» на Курском направлении специальной военной операции.