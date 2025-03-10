Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.