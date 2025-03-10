Севастополь простился с двумя героями спецоперации

«Сегодня проводили в последний путь гвардии сержанта, старшего водолаза-сапера Михаила Александровича Кузовского и ефрейтора, старшего стрелка Владимира Валерьевича Сухарева», — сказано в сообщении.
Михаил Кузовский родился в Узбекской ССР, в Севастополе проходил срочную службу, а затем остался служить по контракту. Освоил несколько военных специальностей, участвовал в боевых действиях в Сирии. Принимал участие в специальной военной операции, был награжден государственными и ведомственными наградами. Погиб в бою при освобождении Курской области.
Владимир Сухарев родился и вырос в Кургане. После событий Русской весны переехал в Севастополь, работал в сфере логистики, заочно окончил Севастопольский торгово-экономический техникум. В 2021 году заключил контракт о прохождении службы в боевом армейском резерве.
В октябре 2022 в рамках частичной мобилизации был направлен в зону СВО. Воевал отважно, был ранен, но возвращался в строй. Геройски погиб в бою при освобождении Донецкой Народной Республики, спасая раненых товарищей.