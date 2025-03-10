Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 10 марта 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 66 270 человек. Уничтожено 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронированные машины, 2383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.