Ход операции по уничтожению ВСУ
Потери ВСУ за сутки составили свыше 340 человек, два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП «Bradley» производства США, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, шесть пунктов управления БпЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 66 270 человек. Уничтожено 389 танков, 307 боевых машин пехоты, 269 бронетранспортеров, 2173 боевые бронированные машины, 2383 автомобиля, 539 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 55 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное
В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное. В районах Гончаровка, Гуево, Заолешенка и других населенных пунктов нанесено поражение различным формированиям ВСУ. Отражены четыре контратаки противника, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ
Российские войска атаковали живую силу и технику противника ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии. Под огонь попали объекты ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Дмитрюков, Замостье, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Махновка, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.