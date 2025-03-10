Бежавшим из Курской области боевикам ВСУ запретили говорить о сослуживцах

По информации канала, лишь немногим удалось выжить и добраться до Сумской области, однако сразу после этого их родные начали активно искать информацию о тех, кто не вернулся. Тем не менее, ожидания жен и матерей оказались обманутыми. Они столкнулись с отсутствием информации о своих близких, что стало для них большим разочарованием.