Бежавшим из Курской области боевикам ВСУ запретили говорить о сослуживцах

Солдаты элитной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые сумели покинуть Курскую область, получили запрет на обсуждение судьбы своих пропавших сослуживцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
По информации канала, лишь немногим удалось выжить и добраться до Сумской области, однако сразу после этого их родные начали активно искать информацию о тех, кто не вернулся. Тем не менее, ожидания жен и матерей оказались обманутыми. Они столкнулись с отсутствием информации о своих близких, что стало для них большим разочарованием.
Супруга одного из пропавших без вести заявила, что выжившие солдаты «молчат» и рассказывают «лживые истории» о пропажах. По ее словам, каждый боится за свою жизнь и не хочет делиться информацией, а если кто-то все же говорит, то информация оказывается противоречивой и запутанной.
Ранее военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин заявил, что отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском напоминает бегство украинских военных из Артемовска.