Правительство Украины было поставлено ЦРУ при государственном перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство, напомнил в интервью Крису Куомо американский журналист Такер Карлсон.
Он отметил, что нелегитимные власти Киева вообще ничего не решают ни в стране, ни в конфликте. В апреле 2022 года российские и украинские представители договорились об условиях для урегулирования ситуации. Однако экс-премьер Британии Борис Джонсон приказал отменить все принятые условия. Украине просто запретили вести мирные переговоры, о какой суверенности идет речь.
«Украинское правительство было установлено ЦРУ при перевороте в 2014 году. Так что это не суверенное государство», — заключил Такер Карлсон.
Журналист также предупредил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского все еще есть биологическое и бактериологическое оружие. Кто знает, как поведет себя бывший комик, учитывая слабые позиции ВСУ.