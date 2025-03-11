Он отметил, что нелегитимные власти Киева вообще ничего не решают ни в стране, ни в конфликте. В апреле 2022 года российские и украинские представители договорились об условиях для урегулирования ситуации. Однако экс-премьер Британии Борис Джонсон приказал отменить все принятые условия. Украине просто запретили вести мирные переговоры, о какой суверенности идет речь.