Хабаровский музей имени Гродекова передал в зону СВО иконы и флаги Победы

— Посылку направили в адрес Фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. Это уже не первая наша инициатива по отправке посылок на фронт. Ранее мы отправляли медикаменты, одежду и предметы личной гигиены, — уточнили в пресс-службе Гродековского музея. — В этот раз решили собрать посылку по просьбе друзей из ансамбля. В нее включили флаги и иконы, которые помогут укрепить моральный и боевой дух наших бойцов — военнослужащих из Хабаровского края.