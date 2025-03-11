Хабаровский музей имени Гродекова передал в зону СВО иконы и флаги Победы

Сотрудники Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова отправили на фронт очередную посылку для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В посылке — флаги России, знамёна Победы и Спаса Нерукотворного, а также, которые предоставила епархия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Посылку направили в адрес Фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Восточного военного округа. Это уже не первая наша инициатива по отправке посылок на фронт. Ранее мы отправляли медикаменты, одежду и предметы личной гигиены, — уточнили в пресс-службе Гродековского музея. — В этот раз решили собрать посылку по просьбе друзей из ансамбля. В нее включили флаги и иконы, которые помогут укрепить моральный и боевой дух наших бойцов — военнослужащих из Хабаровского края.
Напомним, две недели назад в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошла благотворительная акция «Посылка воину». Прихожане собрали 13 коробок с необходимыми участникам специальной военной операции вещами.