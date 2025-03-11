Пенсионер из Иркутска передал бойцам СВО раритетный ГАЗ-69

Пенсионер из Иркутска Виктор Сапрыкин передал в зону СВО свой ГАЗ-69. Об этом сообщили в мэрии.
Раритетный автомобиль, выпущенный в 1970 году, всё еще полностью исправен и на ходу. На этой машине Виктор Сапрыкин ездил с середины 80-х годов. Многие детали в нем заменены: коробка, мосты и прочее. Сейчас ему сложно следить за машиной, поэтому пенсионер решил передать ее бойцам СВО. Он уверен, что им автомобиль пригодится.
«Машины высокой проходимости очень нужны нашим бойцам. Они пользуются на передовой большой популярностью. Эта единица находится в хорошем состоянии. Единственное, что нужно сделать, — это снять ее с государственного регистрационного учета. Спасибо Виктору Ивановичу!» — поделился замначальника департамента по здравоохранению и соцпомощи населению администрации Александр Павлюк.
Автомобиль перегнали на стоянку муниципального предприятия «Иркутскгортранс», где формируется колонна техники. В составе очередной партии гуманитарной помощи автомобиль и другую технику доставят в зону СВО.
Ранее сообщалось о том, что выплаты бойцам СВО из Иркутской области предложили увеличить до 1 млн рублей.