Пенсионер из Иркутска передал бойцам СВО раритетный ГАЗ-69

Раритетный автомобиль, выпущенный в 1970 году, всё еще полностью исправен и на ходу. На этой машине Виктор Сапрыкин ездил с середины 80-х годов. Многие детали в нем заменены: коробка, мосты и прочее. Сейчас ему сложно следить за машиной, поэтому пенсионер решил передать ее бойцам СВО. Он уверен, что им автомобиль пригодится.