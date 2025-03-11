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В Пермском крае простились с Александром Новиковым, погибшим в бою на СВО

Его жизнь оборвалась 12 февраля.

Источник: РИА "Новости"

Друзья и родные простились с 48-летним контрактником Александром Новиковым, погибшим в бою на СВО, сообщили в администрации Александровского округа Пермского края.

Александр родился 3 мая 1976 года в Александровске. Здесь он окончил школу № 1, здесь же жил и работал.

«В 2023 году мужчина решил отправиться на военную службу по контракту. Он до последнего момента честно выполнял свой воинский долг», — рассказали в местной администрации.

На СВО Александр служил оператором отделения огневой поддержки штурмового взвода. Боец не раз был ранен, лечился в госпиталях и снова возвращался «за ленточку».

12 февраля Александр Новиков героически погиб в бою.

Местные власти выражают родным и близким погибшего бойца глубокие соболезнования. 10 марта героя похоронили.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 38-летнем бойце Андрее Завьялове. Его похоронят в Сивинском округе 11 марта.