В Пермском крае простились с Александром Новиковым, погибшим в бою на СВО

Друзья и родные простились с 48-летним контрактником Александром Новиковым, погибшим в бою на СВО, сообщили в администрации Александровского округа Пермского края.
Александр родился 3 мая 1976 года в Александровске. Здесь он окончил школу № 1, здесь же жил и работал.
«В 2023 году мужчина решил отправиться на военную службу по контракту. Он до последнего момента честно выполнял свой воинский долг», — рассказали в местной администрации.
На СВО Александр служил оператором отделения огневой поддержки штурмового взвода. Боец не раз был ранен, лечился в госпиталях и снова возвращался «за ленточку».
12 февраля Александр Новиков героически погиб в бою.
Местные власти выражают родным и близким погибшего бойца глубокие соболезнования. 10 марта героя похоронили.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на СВО 38-летнем бойце Андрее Завьялове. Его похоронят в Сивинском округе 11 марта.