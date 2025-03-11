Участника СВО из Башкирии указом президента наградили медалью «За храбрость»

По его словам, аскинец служит с самого начала спецоперации, за это время проявил мужество, отвагу и ответственно выполняет поставленные боевые задачи.
«Поздравляю его с заслуженной наградой. Удачи и сил в бою. Гордимся нашим отважным земляком», — написал Динис Юсупов в своём telegram-канале.
А участники СВО из Илишевского района с позывными «Дакар» и «Кипчак» награждены медалью Суворова, сообщил глава районной администрации Ильдар Мустафин.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров наградил участника специальной военной операции из Башкирии Эльвира Хуснутдинова медалью генерала Шаймуратова.
Жители Башкирии, готовые подписать контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218−19−19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248−29−31.
Напомним, в Башкирии размер единовременной выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны РФ, составляет 2 млн рублей.
Информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).