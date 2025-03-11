Участника СВО из Башкирии указом президента наградили медалью «За храбрость»

Информацию о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей можно получить на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства, в пункте отбора по контракту Башкортостана (Уфа, ул. Революционная, 156), а также в едином центре «Защитник» (Уфа, улица Элеваторная, 15).