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Атака беспилотников на Москву. Главное

В ночь на 11 марта были сбиты 69 БПЛА, летевших на Москву. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Главное из того, что известно, — в подборке «Ъ».

Источник: РИА "Новости"

  • Силами противовоздушной обороны за ночь 11 марта были сбиты 69 беспилотников, летевших в сторону Москвы;
  • Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки БПЛА на Москву, сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьев;
  • Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово остановлено из-за повреждения полотна обломками БПЛА; в настоящее время движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом;
  • В аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно ограничили прием и выпуск рейсов;
  • Дом, расположенный на Домодедовской улице, получил повреждения кровли;
  • Повреждены семь квартир дома на Северном шоссе в Раменском;
  • Возгорание произошло на парковке «Мираторга» в городском округе Домодедово в результате атаки БПЛА.