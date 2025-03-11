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Свердловчане отправили гуманитарную помощь жителям новых территорий

Общий вес груза составил порядка десяти тонн.

Из уральской столицы выехала фура с гуманитарной помощью для жителей ДНР и бойцов СВО. Груз сообща подготовили Правительство Свердловской области, депутаты гордумы Екатеринбурга, члены партии «Единая Россия» и волонтёры. Транспортировку обеспечил «Сима-ленд».

Фура доставит в зону специальной военной операции десять тонн гуманитарного груза. В числе самого необходимого — строительные материалы и автомобиль. Также свердловчане направили партию окопных свечей и маскировочных сетей, тёплые вещи, средства гигиены, продукты с длительным сроком хранения, некоторые медикаменты.

«Отправка важного груза, да ещё в таком большом объёме, показывает, насколько в нашем регионе сплочённые жители. А вместе нам под силу одержать любую победу», — отметил депутат, руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской гордуме Алексей Вихарев.

Он также отметил, что в скором времени в ДНР в очередной раз высадится «Добровольческий десант». Волонтёры займутся реставрацией монументов и памятников к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.