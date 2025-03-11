Что известно об атаке беспилотников на российские регионы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбитых БПЛА, летевших на Москву.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об одном погибшем и двух пострадавших, при падении обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове погиб сотрудник, также есть двое пострадавших, сообщила компания.
ТАСС собрал основное о последствиях атаки.
Атакованные регионы
Силы ПВО сбили 73 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Отражена атака БПЛА на Рязань, сообщил губернатор региона Павел Малков.
В Суворовском районе Тульской области средствами радиоэлектронной борьбы отражена атака БПЛА, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Несколько БПЛА атаковали Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Во Владимирской области подавлены три БПЛА, сообщил глава региона Александр Авдеев.
В Калужской области уничтожены восемь БПЛА, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ограничения в аэропортах
В Росавиации сообщили о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах: Жуковский, Домодедово, Шереметьево, Внуково, Стригино (Нижний Новгород), Туношна (Ярославль).
Последствия
В Видном и Домодедове погиб один человек и пострадали трое.
В Раменском округе Московской области повреждены семь квартир дома.
Незначительные повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции Домодедово, движение поездов было нарушено.
Возгорание на парковке «Мираторга» произошло в Домодедове, погиб сотрудник.
Зафиксировано незначительное повреждение кровли дома на Домодедовской улице в Москве.
В Белгородской области без света остались 36 населенных пунктов, повреждены несколько домов и автомобилей.
Предварительно, в Рязанской, Тульской и Владимирской областях последствий нет.
В результате атаки на Калужскую область в Перемышльском районе произошло возгорание строения, а в Жуковском районе повреждены окна в жилом доме.